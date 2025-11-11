16.9 C
Firenze
martedì 11 Novembre 2025
Aiom, Nicola Silvestris eletto segretario degli oncologi italiani

REDAZIONE
(Adnkronos) – Nicola Silvestris è il nuovo segretario nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). L’elezione è avvenuta durante il 27esimo congresso nazionale della società scientifica che si è svolto a Roma, con la partecipazione di oltre 3.000 specialisti da tutta Italia. Affiancherà nella nuova giunta Massimo di Maio (presidente), Rossana Berardi (presidente eletto) e Nicla La Verde (tesoriere). Nicola Silvestris, 56 anni, è nato a Bisceglie ed è ordinario di Oncologia medica all’università degli Studi di Messina e direttore dell’Oncologia medica dell’Irccs Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari.  

“E’ un piacere e un onore essere per un secondo biennio il segretario nazionale Aiom – afferma Silvestris – E’ importante rispondere alle numerose esigenze dei clinici e dei pazienti, mantenendo una costante interlocuzione con le istituzioni. Aiom ha un’ottima organizzazione interna, il mio compito è lavorare per migliorala ulteriormente, al fianco del presidente Di Maio, di tutta la Giunta e del Consiglio direttivo. Ringrazio tutti i soci per la fiducia e la stima e sono pronto ad ascoltare tutte le istanze degli iscritti alla nostra società scientifica. Sarà poi mio compito inoltrale al nuovo direttivo nazionale. Infine, un ringraziamento particolare a Francesco Perrone per l’eccellente lavoro svolto durante il suo mandato di presidente Aiom con grande impegno e cuore”.  

Durante il 27esimo Congresso nazionale Aiom di Roma è stato nominato tutto il nuovo direttivo, in carica fino al 2027 e composto da: Antonella Brunello, Chiara Cremolini, Carmen Criscitiello, Alessandra Fabi, Luigi Formisano, Lorena Incorvaia, Marcello Tiseo, Dario Trapani. Francesco Perrone è il nuovo presidente di Fondazione Aiom. 

