16.3 C
Firenze
mercoledì 11 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Aisla: “Terzo settore non supplenza del welfare ma infrastruttura del Paese”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il Terzo settore non è soltanto un sistema di organizzazioni che offre servizi sociali, ma una vera infrastruttura civile del Paese”. E’ questo il messaggio portato al Senato da Pina Esposito, segretario nazionale di Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, intervenuta ieri al confronto ‘Oltre le appartenenze’ dedicato al ruolo del Terzo settore nella coesione sociale.  

“Quando parliamo di Terzo settore – ha spiegato – usiamo spesso parole tecniche: servizi, volontariato, welfare. Ma se dovessi sceglierne una sola, direi cura. La cura delle persone quando la vita diventa fragile e la cura delle relazioni quando il sistema rischia di frammentarsi. Occorre rafforzare un welfare che non sia assistenzialista, ma dinamico e moderno in grado di garantire la massima inclusione”.  

Nel suo intervento, Esposito ha sottolineato come esperienze di Aisla, nate accanto alle persone più fragili come quelle della comunità Sla, dimostrino che il “Terzo settore non interviene solo dove lo Stato non arriva, ma contribuisce a costruire modelli di presa in carico, innovazione sociale e politiche pubbliche. Il Terzo settore non rappresenta un margine del welfare”, ha precisato. “E’ uno dei luoghi in cui la democrazia diventa concreta”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.3 ° C
17 °
14.3 °
63 %
2.1kmh
40 %
Mer
16 °
Gio
15 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1433)ultimora (1302)Eurofocus (52)sport (48)demografica (31)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati