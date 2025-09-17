17.8 C
Firenze
mercoledì 17 Settembre 2025
Ajax-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

REDAZIONE
(Adnkronos) – Torna la Champions League e l’Inter sfida l’Ajax nella prima giornata della fase campionato dell’edizione 2025-26. Oggi, mercoledì 17 settembre, i nerazzurri sono impegnati in trasferta all’Amsterdam Arena contro gli olandesi di John Heitinga. La squadra di Chivu è subito chiamata a riscattare in Europa un inizio di campionato negativo, con due sconfitte nelle prime tre giornate di Serie A. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Ajax-Inter in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Ajax-Inter, in campo stasera alle 21:  
Ajax (4-3-3) Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts. All. Heitinga 
Inter (3-5-2) Martinez; Akanji, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu. La partita Ajax-Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video
. La sfida di Champions sarà visibile anche in streaming con l’app di Prime Video.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

