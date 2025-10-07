20.3 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Al Bano: “Coma Cose come me e Romina? Siamo agli antipodi”

(Adnkronos) – “Io e Romina come i Coma_Cose? Non abbiamo nulla in comune, abbiamo due stili musicali e due storie professionali completamente diversi. Chi ha inventato questa similitudine cercava un titolo ad effetto”. Così Al Bano Carrisi all’Adnkronos, commentando l’annuncio della separazione sentimentale e artistica dei Coma_Cose.  

Il Leone di Cellino, che ora si trova in vacanza con i nipotini a Zagabria, svela anche un particolare inedito che riguarda la partecipazione dei Coma_Cose allo scorso Festival di Sanremo. Il cantante racconta che quando si è trattato di scegliere la cover e il duetto dei Coma_Cose per la serata del venerdì, il maestro Enrico Melozzi, che ha guidato l’orchestra sanremese per Fausto e California durante il Festival, aveva contattato Al Bano per sondare la possibilità di una sua partecipazione accanto ai due. Ma Al Bano rifiutò e infatti i Coma_Cose cantarono ‘L’estate sta finendo insieme a Johnson Righeira. ”Non me la sono sentita – spiega Al Bano – non solo perché abbiamo generi musicali e storie completamente diversi ma anche perché, siccome Carlo Conti non mi aveva voluto in gara, non mi andava di rientrare all’Ariston dalla finestra. Con i Coma_Cose – aggiunge Al Bano – siamo agli antipodi, non solo nel canto ma anche nel look e nello stile di vita”. “Questo non significa – tiene a precisare – che io e Romina siamo migliori di loro ma semplicemente che non trovo similitudini tra noi e loro”, conclude. (di Alisa Toaff)  

 

