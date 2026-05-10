Al Bano-Power, la figlia Romina: “Sono delusa, noi figli spettatori dentro questo teatro”

(Adnkronos) – Dopo lo scontro mediatico delle ultime settimane tra Al Bano e Romina Power, a fare chiarezza prova la figlia Romina Carrisi che ospite oggi, domenica 10 maggio, a Verissimo è tornata a parlare della tragedia che ha colpto la famiglia: la scomparsa di Ylenia Carrisi, sparita a New Orleans nel 1994, quando aveva 23 anni. Un dolore che ha segnato un punto di non ritorno nel rapporto tra i due artisti, portandoli ad allontanarsi definitivamente.

“Io non credo che siano stati loro a due a iniziare questa guerra mediatica. Se andiamo ad esaminare l’incipit, è successo tutto da una frase che ha detto mia madre a Belve”, ha esordito Romina Carrisi, facendo riferimento alle parole di Romina Power che ospite di Francesca Fagnani aveva accusato l’ex marito di non essere stato presente nella famiglia dopo la scomparsa della figlia. Un’accusa a cui Al Bano ha replicato duramente ospite a Domenica In. “Mio padre – ha spiegato Romina Jr. – ha estrapolato un minuto di quello che mia madre ha detto e ha reagito, a mio avviso, in maniera spoporzionata”.

A suo dire, tra Al Bano e Romina c’è tanta incomunicabilità accumulata da anni trascorsi nel silenzio: “Se il dolore non ti unisce, purtroppo ti allontana, ti rende anche cieco, sordo”. “Non c’era malizia nelle parole di mia madre – ha spiegato Romina -: non voleva ferirlo, non c’era rancore o rabbia, stava raccontando solo la sua esperienza. Forse aveva solo bisogno di un sostegno diverso, magari papà la ascoltava, ma per lei non era abbastanza”.

Per Romina Jr. Al Bano non ha ancora superato la scomparsa della figlia: “La sua è ancora ancora una ferita enorme che si aggiunge all’epilogo della storia con mia madre. E la tristezza poi si trasforma in rabbia e lui non è stato in grado di esternarla nel momento giusto e con le persone giuste”.

Al Bano nell’intervista a Mara Venier ha usato parole molto forti dettate – secondo Romina Jr. – dalla rabbia: “Si vedeva che il suo discorso non era legato solo a quello che ha detto mia madre, ma ha esternato tutto il suo accumulo di rabbia negli ani”.

La figlia di Al Bano e Romina percepisce il dolore di entrambi e comprende tutto il loro vissuto riguardo alla scomparsa della figlia Ylenia: “Hanno vissuto entrambi un’esperienza terribile che nessuno si merita, ma questo non dà a mio padre il diritto di attaccare mia madre e vomitare in maniera pubblica tutto quello che ha vomitato”.

Romina si è detta “delusa” dalle parole del cantautore di Cellino San Marco “non hanno pensato a noi figli, perché la loro storia l’hanno vissuta davanti a milioni di persone ma devono ricordare che ci siamo anche noi, non abbiamo scelto noi di vivere in questa famiglia”. “Siamo gli spettatori passivi dentro questo teatro”, ha tuonato.

Romina Carrisi ha commentato anche il tweet pubblicato dalla sorella Cristel durante l’intervista del padre a Domenica In: “E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso”, queste le sue dure parole condivise su X.

Romina Jr. a Silvia Toffanin ha confermato che le accuse erano rivolte al padre Al Bano: “Mia sorella l’ha presa male. Se ha sentito il bisogno di esternare questo pensiero è perché si è informata, voleva comunicare qualcosa”, ha detto. E se Cristel ha deciso da che parte stare, al contrario per Romina Jr. è importante mantenere un bel rapporto con entrambi i suoi genitori: “Io ci tengo ad avere un rapporto con mio padre, voglio che lui sia il nonno di mio figlio. Voglio dei rapporti sani, voglio sviscerale ogni problema per capire come andare avanti. Perché dobbiamo soffrire per cse successe anni fa?”.

Per Romina Power, come ha ammesso ospite a Belve, la figlia Ylenia è ancora viva. Al contrario di Al Bano, che a Domenica In, ha detto di aver accettato la fine di questa tragedia: “Agli atti il corpo di Ylenia non si è mai ritrovato. E mi dispiace che non ci sia il rispetto l’uno dell’idea dell’altro. Mia madre è liberissima di pensare che lei esista ancora, non voglio che uno imponga il proprio pensiero sull’altro. Io credo che questo sia sbagliato. Per mio padre immaginarla viva immagino sia lacerante. Se mia madre comincia a credere che Ylenia non ci sia più, inizia a non esserci più nemmeno lei”, ha sottolineato.

Il ricordo di Ylenia rimane vivo nonostante siano passati 32 anni: “Io prima non riuscivo nemmeno a pronunciare il suo nome – ha detto Romina Carrisi -. Era una presenza assente. Tutti i giorni c’era un riferimento a lei, ma allo stesso tempo c’era tanta omertà dentro casa. Era un argomento tabù, faceva tanto male”.

E riguardo alle accuse di violenza di Romina Power ai danni di Al Bano, la figlia Romina Jr. ha detto: “Papà non aveva scatti d’ira contro la mamma. Io non li ho mai visti litigare. Io credo che lui sia stato molto carico di rabbia perché crede di aver subito un’ingiustizia, non ho capito il bisogno di ricambiare queste affermazioni dette da mia mamma”.

Tra Al Bano e Romina Power ormai è rimasto solo il silenzio: “Io credo che mia madre non volesse ferirlo, non era sua intenzione. Loro non si parlano più. Vanno a periodi, ci sono troppi anni di incomunicabilità. Non c’è nemmeno la voglia di capirsi e mettere da parte l’ego. Ma io voglio ancora avere un ottimo rapporto con entrambi”, ha detto Romina Jr. che poi ha sottolineato come non sia stato facile istaurare un rapporto con la nuova famiglia di suo padre, legato sentimentalmente da anni a Loredana Lecciso: “Io ci ho provato ad avere un rapporto con la sua nuova famiglia, ma non ci sono i presupposti. L’unica cosa che abbiamo in comune è mio padre. Siamo una famiglia allargata, ma possiamo andare d’accordo anche non sentendoci. Io voglio solo che lui sia sereno e felice”.

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