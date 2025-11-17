16.3 C
Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Al Centro Studi Americani di Roma l’evento ‘Il diritto alla ricerca della felicità’

REDAZIONE
(Adnkronos) – Si è tenuto oggi, nel Centro Studi Americani di Roma l’evento ‘Il diritto alla ricerca della felicità dalla Dichiarazione d’Indipendenza ad oggi’, organizzato nell’ambito del Festival della Cultura americana. “Lo scopo del Festival che inizia in questi giorni – ha affermato introducendo i lavori Francesco Clementi, dell’Università di Roma La Sapienza e direttore del Master in ‘Scienze elettorali e del Governo – è quello di provare a ricostruire oggi, in un mondo in grande difficoltà, quegli elementi che consentono tutti insieme, ciascuno con le proprie ambizioni, di ritrovare il senso dell’essere una comunità, come modo diverso di stare insieme, un modo giusto per cercare quel diritto alla felicità di cui nei fatti ne abbiamo tutti davvero bisogno”. Sono stati trattati temi come l’ordine pubblico, l’istruzione, la non discriminazione, la salute e il Welfare nell’ambito degli Stati Uniti d’America, ma anche in un discorso più ampio, che ha compreso ciascun individuo. 

Oltre a Francesco Clementi, sono intervenuti Amedeo Arena, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, responsabile scientifico dell’Accademia Filangieri di Partenope, Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita (Pav), Patricia Thomas, giornalista e blogger statunitense, Associated Press Television News. Ha moderato Giorgio Bartolomucci, giornalista, Fondatore e Segretario Generale del Festival della Diplomazia.  

