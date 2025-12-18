12.7 C
Firenze
giovedì 18 Dicembre 2025
Al congresso ginecologi rinnovo cariche Sigo, Elsa Viora presidente

REDAZIONE
(Adnkronos) – Cambio ai vertici della Sigo, Società italiana di ginecologia e ostetricia. La chiusura del 100esimo congresso nazionale ha visto l’avvicendamento alla presidenza della società scientifica. Alla guida – informa una nota – ora c’è Elsa Viora che raccoglie il testimone, in una fase di grande responsabilità e prospettive per la ginecologia e l’ostetricia italiane, da Vito Trojano che assume la presidenza della Federazione Sigo Ricerca e Comunicazione, ruolo strategico volto a raﬀorzare il dialogo scientifico, istituzionale e pubblico della Federazione, nonché a valorizzare la produzione scientifica e la capacità progettuale di Sigo e delle sue federate Aogoi, Agui, Agite. Nel corso dell’assemblea, Luigi Nappi è stato eletto presidente della Sigo per il biennio 2028-2029, a conferma di una programmazione lungimirante e di una continuità di visione che guarda al futuro della disciplina.  

Il congresso di Bari si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo non solo per i numeri (1.576 iscritti e 480 relatori nazionali e internazionali) – riporta la nota – ma soprattutto per la qualità dei contributi e il vivace dibattito che hanno caratterizzato le diverse sessioni, raﬀorzando il ruolo di Sigo come punto di riferimento scientifico, culturale e istituzionale per la tutela della salute della donna e per lo sviluppo della ginecologia e dell’ostetricia nel nostro Paese. 

