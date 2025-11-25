Al via call for Abstract per 6° seminario nazionale ‘sistema autobus e filobus’

(Adnkronos) – Asstra, Aiit e Anav invitano a presentare contributi tecnico-scientifici per l’appuntamento di Roma del 28-29 gennaio 2026. Nell’ambito della sesta edizione del Seminario Nazionale “Sistema Autobus e Filobus – Giornate di Studio”, in programma a Roma il 28 e 29 gennaio 2026 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Asstra, Aiit e Anav annunciano l’apertura della call for abstract per la presentazione di contributi tecnico-scientifici. L’iniziativa, che si terrà nella sede ministeriale di via Giuseppe Caraci, si conferma come appuntamento di riferimento per il confronto tecnico sul futuro del trasporto pubblico locale, in un momento di transizione energetica e digitale in relazione ai sistemi di trasporto su autobus e filobus.

Per questa edizione del Seminario, sono state definite sei aree tematiche per le quali è stato lanciata la call for abstract : Sicurezza e accessibilità, con focus sulle novità normative e le applicazioni pratiche; Digitalizzazione e Big Data, approfondendo il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel tpl; Automated Mobility, dedicata all’evoluzione dei sistemi Adas e dei veicoli autonomi; Il ruolo del Tpl nello sviluppo sostenibile; Intermodalità e intramodalità, con particolare attenzione alle soluzioni per lo split modale; Sviluppo infrastrutturale e transizione energetica per autobus a zero emissioni. I professionisti, i ricercatori e gli operatori del settore interessati a partecipare all’evento potranno inviare i propri contributi, della lunghezza compresa tra una e due pagine all’indirizzo convegnogomma2025@mit.gov.it, specificando nell’oggetto l’area tematica di riferimento.

Per ogni abstract è richiesta l’indicazione di un relatore, con allegato curriculum vitae. I lavori selezionati saranno presentati durante le due giornate di studio e poi pubblicati negli atti ufficiali del Seminario, rappresentando un’opportunità di visibilità nazionale per il valore scientifico e tecnico dei contributi proposti. L’evento si propone quindi come piattaforma privilegiata per tracciare le linee di sviluppo futuro del trasporto pubblico locale italiano, valorizzando il contributo tecnico-scientifico di tutti gli attori del settore. Per informazioni sul bando: https://www.asstra.it/6seminariogomma

