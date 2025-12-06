Al via la 30esima edizione di Artigiano in Fiera

(Adnkronos) – Si è aperto oggi Artigiano in Fiera, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, in programma fino a domenica 14 dicembre, tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:30, con ingresso gratuito presso Fieramilano Rho. Lo si legge in una nota. Giunta al traguardo della 30esima edizione, la manifestazione si conferma come la principale vetrina internazionale dedicata alle arti e ai mestieri, con ben 2.800 espositori provenienti da 90 Paesi dei 5 continenti, distribuiti su 9 padiglioni. Per nove giorni consecutivi, “Milano si trasformerà in un crocevia di culture e tradizioni, per celebrare il valore del “saper fare” artigiano: un patrimonio universale che pone al centro la persona, esaltando la manualità, il rispetto delle tradizioni, la sostenibilità, l’innovazione e la qualità. In un periodo storico in cui il rischio dell’omologazione appiattisce ogni differenza, Artigiano in Fiera sceglie di mettere in luce l’autenticità della “via artigiana”: dall’abbigliamento al design, dall’arredamento agli accessori, dai gioielli ai prodotti alimentari, fino agli articoli dedicati al benessere e al tempo libero, ad Artigiano in Fiera è possibile scoprire creazioni di qualità, originali per definizione e realizzate nel rispetto della filiera produttiva e dell’ambiente.

“Artigiano in Fiera quest’anno raggiunge un traguardo eccezionale: è la nostra 30esima edizione”, si legge ancora. Questo anniversario è l’occasione “non solo per guardare indietro con orgoglio alla strada percorsa, ma soprattutto per rinnovare il nostro impegno verso il futuro dell’artigianato nazionale e internazionale”. L’edizione 2025 vuole essere un inno alla persona e alla capacità di creare bellezza e utilità per tutti” ha commentato Antonio Intiglietta, Presidente Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, che ha ufficialmete inaugurato l’edizione 2025 alla presenza di numerosi ospiti che hanno portato il loro saluto: Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Alessia Cappello, Assessora Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano, Giovanni Bozzetti, Presidente Fondazione Fiera Milano, Carlo Bonomi, Presidente Fiera Milano Spa, Cristina Baroni, Presidente Comitato Direttivo Artigiano in Fiera.

La cerimonia di apertura che si è tenuta nell’Area istituzionale della Regione Siciliana (padiglione 4), ha visto la partecipazione anche di Edmondo Tamajo, Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, confermando la Sicilia quale protagonista di Artigiano in Fiera. L’area espositiva, curata dalla Regione Siciliana e dall’Assessorato alle Attività Produttive, “ospita circa 200 imprese del territorio e vede quest’anno il debutto della Provincia di Agrigento, rappresentata da oltre 10 aziende, oltre alla partecipazione della Cciaa Sud-Est Sicilia, con 40 imprese. L’offerta siciliana spazia dalle rinomate ceramiche di Caltagirone alle lavorazioni in pietra lavica; dai celebri dolci a base di mandorle e agrumi ai liquori tipici; dai salumi delle Nebrodi al rinomato pistacchio di Bronte; dagli oli e vini di numerose aziende agricole ai gioielli, fino agli iconici cannoli, arancini e cassate”.

Quest’anno con il tema “È il momento della persona”, la fiera rinnova la sua missione di valorizzare e sostenere gli artigiani di tutto il mondo che, con il loro saper fare, incarnano l’espressione autentica di un’umanità al lavoro: nei loro gesti creativi si fondono elementi profondi come l’identità personale, la memoria storica, la passione, il legame con il territorio, la ricchezza culturale, la forza della tradizione e lo slancio verso l’innovazione. Oggi scegliere la “via artigiana” significa abbracciare una dimensione del lavoro più umana e sostenibile che rappresenta un contributo reale, vivo, prezioso: un patrimonio per tutta l’umanità.

L’edizione 2025 di Artigiano in Fiera, la trentesima, è segnata sia da una straordinaria apertura internazionale che dalla presenza di tutte le regioni italiane. I visitatori potranno toccare con mano la diversità e l’unicità dei prodotti artigianali dei popoli presenti. Dall’Africa ad esempio ci saranno le ceramiche della Cabilia dall’Algeria; gli oggetti nei colori tipici della tradizione dalla Tunisia; la cosmesi naturale e bio dal Marocco; l’abbigliamento, ceramiche e gioielli dalle 5 imprese Etiopi al loro esordio in fiera. Dall’Asia pashmine in seta e cashmere dall’India e dal Nepal che porta anche campane tibetane; rodotti tipici e dimostrazioni dal vivo di antichi mestieri dall’Arabia Saudita.

Il Vietnam, con Hanoi, valorizza agroalimentari sostenibili e inclusivi; dalla Corea del Sud cosmesi e rituali di bellezza; dall’Iran tappeti unici e zafferano tipico; sete e tessuti dall’Uzbekistan. Tra le novità, la Giordania partecipa con Micro Fund for Women Company, che supporta e valorizza le donne artigiane di Amman. Dal Vecchio Continente, Francia e Turchia con offerte artigianali molto vaste; Portogallo e Grecia con eccellenze tipiche enogastronomiche. Tra i Paesi del Sud America spiccano la Colombia, con gioielli tipici realizzati a mano e placcati in oro oltre al rinomato caffè; il Perù con prodotti in cuoio, pelle, tessile, ceramica e gioielleria, oltre a eccellenze locali provenienti da Cuba e Uruguay. Da sempre Artigiano in Fiera valorizza anche il legame profondo tra artigiano, territorio e tradizione, offrendo un viaggio affascinante nel Made in Italy più autentico dove incontrare artigiani e collettive provenienti da tutte le regioni italiane.

Con 502 imprese di prodotti biologici, di montagna e free-from, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese è anche una vetrina d’eccezione per un settore ad alto valore etico, umano e ambientale: un’ esposizione di risonanza globale, che permetterà ai produttori artigianali di portare autenticità e qualità in fiera – tra tradizioni locali, ricerca applicata e piccoli gesti quotidiani – per un’idea concreta di “vivere bene” che mette insieme gusto, salute e responsabilità. Le 502 imprese (l’Italia ne conta 329, dall’Europa ne arrivano 51 e 122 dal resto del mondo), per lo più certificate a vario titolo, sono diffuse nei 9 padiglioni in un percorso che unisce la libertà del free-from come inclusione e scelta informata, la montagna come tempo lungo e qualità essenziale e il biologico come grammatica comune, definendo una nuova cultura dell’acquisto in cui il benessere è legato alla sostenibilità, alla salute e al rispetto per le persone e il pianeta.

La trentesima edizione di Artigiano in Fiera, oltre a confermarsi la destinazione ideale per fare il pieno di regali di Natale originali e di qualità, è anche l’occasione per viaggiare tra i tanti sapori e cucine dell’Italia e del mondo in un’incredibile varietà di specialità da assaggiare e comprare tra gli stand e da gustare nei 30 ristoranti e nei 20 Luoghi del Gusto che raccontano le diverse identità gastronomiche. Tra le novità da provare quest’anno ci sono i ristoranti calabrese, sardo e indiano, e il debutto del nuovo Luogo del Gusto caraibico. Nei giorni della fiera sarà possibile assaggiare le specialità da nord a sud dello Stivale oltre all’ampiaofferta internazionale; così accanto ai grandi classici della tradizione italiana, è possibile avventurarsi tra tante specialità internazionali, come i tacos messicani, la paella spagnola, il ramen giapponese, il chana masala indiano e molte altre sorprese.

La fiera è anche a misura di bambino con spazi dedicati solo a loro. All’ingresso dei padiglioni 6-10, è attiva un’area bambini a cura di Leolandia con tanti servizi dedicati ai piccoli visitatori della fiera e alle loro famiglie. “Leolandia in Fiera” è animata da tanti show e servizi, dove i più piccoli potranno divertirsi in assoluta sicurezza dalle 12.00 alle 18.00 nella magica atmosfera del parco più amato d’Italia. Due le aree gioco previste: una per i bimbi 4-7 anni e una per i bimbi 0-36 mesi (sempre con la presenza di un genitore o un adulto responsabile). È disponibile anche un’area Nursery per le neomamme, dotata di fasciatoi, poltrone per l’allattamento e scalda biberon. Novità di quest’anno l’area ‘Artisti in Fiera’ a cura di Colorvelvet dove i bambini possono colorare, esporre le opere e partecipare a mini-concorsi per un progetto collettivo. Anche quest’anno la campagna pubblicitaria di Artigiano in Fiera è stata realizzata in collaborazione con Ied Milano attraverso un contest al quale hanno partecipato 15 giovani talenti di diversi corsi Triennali e Master IED Milano. L’illustrazione scelta, racconta la creatività artigiana attraverso la metafora di una pianta composta da oggetti d’artigianato, che viene innaffiata con cura da un artigiano in erba, affiancato da una figura più anziana, a rappresentare l’unione tra la tradizione e il futuro del saper fare. La pianta, diventata lampada, in cima ritrae il risultato del processo creativo: l’idea e l’originalità prendono forma grazie alla maestria e alla passione di un’umanità al lavoro.

Presso la reception dei padiglioni 1/3 è attivo il centro servizi Kipoint di Poste Italiane dove è possibile richiedere la consegna a domicilio degli acquisti. Le tariffe variano a seconda dei pesi e degli ingombri della merce. Ingresso gratuito e mobilità Chi non si è mai registrato ad Artigiano in Fiera può scaricare il suo pass gratuito sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click, mentre tutti gli iscritti alla community di Artigiano in hanno già ricevuto direttamente sul loro indirizzo e-mail il pass gratuito. I principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione sono la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), il passante ferroviario, le linee regionali di Trenord e l’Alta Velocità con Italo. Inoltre, la disponibilità totale di parcheggi è di oltre 10.000 i posti auto. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale artigianoinfiera.it e sui social della manifestazione, compreso il canale WhatsApp. Artigiano in Fiera vanta tra le media partnership quella di RAI Italia e TGR, che hanno espresso il proprio sostegno riconoscendo il valore sociale e culturale dell’evento.

