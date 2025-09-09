24.9 C
Firenze
martedì 9 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alba Parietti contro con Lucrezia Lante Della Rovere: “Mi aspetto delle scuse”. Cosa è successo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Scontro inaspettato tra Alba Parietti e Lucrezia Lante Della Rovere. La conduttrice televisiva e opinionista è rimasta sconvolta dalle parole dell’attrice che, ospite de ‘La volta buona’, ha dichiarato di essere “esigente in amore, non sono come Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti”.  E oggi in un post Instagram arriva la replica della diretta interessata. “Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante Della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Proprio per questo mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt’altro da come l’ha descritta”, scrive la Parietti, spiegando che gli amori importanti nella sua vita sono stati “pochi, profondi e significativi” e di essere capace “di stare anche 5 o 6 anni da sola, come è accaduto prima della mia ultima relazione con Fabio Adami, senza mai cercare rapporti ‘di passaggio'”. Per questo “trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita”. Per il personaggio televisivo “esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva”. “Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse. Se desidera parlare di sentimenti, lo faccia partendo dai propri, che conosce meglio di chiunque altro. Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata, che peraltro non mi è sembrata meno complicata della mia, perché trovo che sui sentimenti altrui non sia giusto intromettersi. I sentimenti e i conseguenti dolori, emozioni e sofferenze sono una cosa seria per tutti. Francamente mi ha colpito e ferito la superficialità con cui tutto ciò è stato detto”, conclude. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.9 ° C
25.9 °
22.9 °
77 %
1kmh
75 %
Mar
25 °
Mer
20 °
Gio
26 °
Ven
27 °
Sab
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)arresto (11)vigili del fuoco (10)Serie C (10)Gaza (10)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati