Albania, violentata turista italiana 18enne: arrestato un 26enne

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Una turista italiana di 18 anni è stata violentata in spiaggia a Durazzo, in Albania, da un giovane di 26 anni, con precedenti penali, che è stato arrestato. Lo riferiscono i media locali, citando la polizia albanese, secondo cui l’episodio risale a ieri mattina intorno alle 5.30, mentre la ragazza era sdraiata sui lettini della spiaggia di un albergo.  L’uomo, identificato in Leonardo P., è stato riconosciuto grazie alle telecamere di sorveglianza: ha ammesso il rapporto con la 18enne, sostenendo però che fosse stato consensuale. La ragazza è stata ricoverata in ospedale, dove è stata visitata e dove sono stati riscontrati segni di lividi sul collo, sulle mani e sulle altre parti del corpo, che dimostrerebbero la violenza. “Ero con degli amici durante la notte e abbiamo anche consumato bevande alcoliche. Per un momento ho lasciato il gruppo e mi sono seduta su un lettino a pochi metri dall’hotel – il racconto della 18enne alla polizia – Durante questo lasso di tempo, una persona mi si è avvicinata e mi ha aggredita e, nonostante i miei tentativi di difendermi, mi ha violentata dopo che ho opposto resistenza”.   —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

