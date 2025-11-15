18.7 C
Firenze
sabato 15 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alberto Trentini da un anno in carcere in Venezuela, la madre: “Il governo si è speso poco per mio figlio”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Per arrivare all’obiettivo della liberazione di Alberto doveva esserci e invece non c’è stato un gruppo coeso e motivato di persone che doveva mirare a uno stesso risultato e invece sono qui dopo 365 giorni ad esprimere la mia indignazione, perché sono certa che non si è fatto quel che era necessario e doveroso fare per la liberazione di Alberto”. Lo ha detto Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, durante una conferenza stampa organizzata a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, a un anno dall’incarcerazione del figlio in Venezuela.  

“Ricordiamoci – ha detto Colusso – che fino ad agosto il nostro governo non aveva ancora avuto alcun contatto telefonico con il governo venezuelano e questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio. Mi sorge spontanea una domanda: se fosse stato un loro figlio l’avrebbero lasciato in prigione un anno intero?”, si è chiesta la madre del cooperante veneziano di 46 anni detenuto a Caracas da un anno. 

“Sono stata troppo paziente, educata, ma ora la mia pazienza si è esaurita”, ha concluso. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.7 ° C
19.2 °
16.8 °
73 %
2.2kmh
75 %
Sab
17 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
14 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1528)ultimora (1426)sport (56)demografica (46)attualità (33)Regione Toscana (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati