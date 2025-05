Alcaraz a sorpresa: “Ritorno di Sinner? Andrò a vedere Lazio-Juve”

(Adnkronos) – “Non credo che domani avrò la possibilità di visitare Roma, ma ho un amico che vive qui e che gioca alla Lazio. Andremo a vedere la partita. Voglio andare a vedere una partita di Serie A e ci divertiremo”. Carlos Alcaraz ha parlato così in zona mista dopo il successo agli Internazionali d’Italia contro Lajovic. Domani, sabato 10 maggio, lo spagnolo andrà a vedere i biancocelesti del suo amico Patric, impegnati domani all’Olimpico contro la Juventus (alle 18). “Ovviamente, se avremo tempo mi piacerebbe anche camminare per la città, visitarla, vedere la bellezza di Roma” ha proseguito Alcaraz, che però non seguirà la partita di

Sinner

, al rientro a Roma dopo i tre mesi di stop. “Ovviamente sarò attento anche alla partita di Sinner e al suo ritorno”. Sul suo esordio oggi a Roma, lo spagnolo ha concluso: “Penso che oggi sia stata una grande partita soprattutto nel servizio, mi sono sentito molto a mio agio e ho molta fiducia”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)