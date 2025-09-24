23.4 C
Firenze
mercoledì 24 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alcaraz ‘accende’ la sfida con Sinner: “Ecco perché la nostra rivalità sta andando alla grande”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz riparte da Tokyo. Se Jannik Sinner tornerà in campo nell’Atp 500 di Pechinlo, lo spagnolo giocherà invece il torneo giapponese: “Questa è la mia migliore stagione – ha spiegato il numero uno al mondo alla vigilia dell’esordio – e ho raggiunto grandi traguardi. Ho giocato un tennis fantastico e match eccellenti. Sono cresciuto”.  Il fuoriclasse spagnolo parla delle perossime sfide: “L’anno potrebbe regalare anche di più, ma non posso lamentarmi della stagione finora. Alla fine di questa settimana, voglio solo aggiungere il mio nome a quello di Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic, che hanno già vinto questo torneo. Sarebbe un onore”.   Alcaraz potrebbe affrontare Sinner a Shanghai: “So che Sinner cambierà le cose rispetto alla finale degli Us Open. È la stessa cosa che ho fatto io dopo aver perso contro di lui un paio di volte, ho cercato di essere migliore. La nostra rivalità sta migliorando e penso che questo sia fantastico per il tennis. Non so quante volte io e Sinner ci incontreremo, né in quali circostanze, ma finora sta andando alla grande”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
23.4 ° C
24.3 °
22.1 °
51 %
5.1kmh
40 %
Mer
23 °
Gio
20 °
Ven
23 °
Sab
23 °
Dom
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)elezioni regionali Toscana 2025 (10)Gaza (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati