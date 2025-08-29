Alcaraz, agli Us Open ecco il nuovo kit… rosa: “Sembra Ken”

(Adnkronos) –

Ennesimo outfit ‘discutibile’ per Carlos Alcaraz agli Us Open 2025. Il tennista spagnolo sta sfidando oggi, venerdì 29 agosto, l’azzurro Luciano Darderi nel terzo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui il rivale Jannik Sinner arriva da campione in carica, ma ancora una volta, a far discutere, non sono i suoi colpi in campo. Lo spagnolo infatti, che già aveva generato reazioni sorprese, per usare un eufemismo, con il nuovo look sfoggiato all’esordio del torneo contro Opelka, quando si è presentato con la testa completamente rasata a zero, ha sfoggiato un completo che sta scatenando l’ironia del web. Alcaraz è sceso infatti in campo con una canottiera rosa acceso e dei pantaloncini rosso scuri, un abbinamento che molti non sembrano aver gradito particolarmente. “Sembra Ken”, scrive un appassionato su X, un paragone diametralmente opposto a chi, pochi giorni fa, paragonava il suo look a quello di David Beckham nel 2000. Nei due turni precedenti degli Us Open, Alcaraz si era presentato in campo con un kit viola, una scelta di cui più di qualcuno sembra avere nostalgia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)