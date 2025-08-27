19.4 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alcaraz-Bellucci: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna in campo agli Us Open 2025. Il tennista spagnolo affronta oggi, mercoledì 27 agosto, l’azzurro Mattia Bellucci, numero 65 del mondo, nel secondo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione e vinto, lo scorso anno, dal rivale Jannik Sinner. Alcaraz, fresco di trionfo a Cincinnati grazie al ritiro proprio del numero uno del mondo in finale, nel primo turno ha battuto lo statunitense Reilly Opelka, mentre Bellucci ha superato il cinese Shang.  La sfida tra Alcaraz e Bellucci è in programma oggi, mercoledì 27 agosto, all’1 ora italiana, essendo il primo match della sessione serale prevista sull’Arthur Ashe Stadium. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto dallo spagnolo. Alcaraz si impose in due set nei sedicesimi dell’ITF di Maiorca nel 2020.  Alcaraz-Bellucci, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.4 ° C
20 °
18 °
88 %
0.5kmh
0 %
Mer
30 °
Gio
33 °
Ven
23 °
Sab
27 °
Dom
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)incendio (13)Gaza (12)carabinieri (11)Eugenio Giani (11)Pisa Sporting Club (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati