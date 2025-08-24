19.9 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Alcaraz ‘chiama’ Sinner: “Agli Us Open vorrei Jannik in finale”

Carlos Alcaraz si è calato in pieno nel clima Us Open: “Stavolta ho avuto giorni completamente liberi, tempo per ricaricarmi e mi sono riposato” ha spiegato il numero 2 al mondo nel media day prima dell’esordio a New York. “Mi sono allenato a casa per due settimane dopo Wimbledon e mi ha fatto bene. Sono arrivato a Cincinnati, ho vinto. E qui sono molto più felice e preparato dell’anno scorso, quando arrivavo dalla delusione delle Olimpiadi”. Lo spagnolo ha parlato della sfida con Jannik Sinner che a New York vedrà un nuovo capitolo dopo la finale giocata a Cincinnati, terminata con il ritiro dell’azzurro: “Il rispetto che abbiamo e il nostro ottimo rapporto fuori dal campo rendono la rivalità speciale. Il pubblico lo percepisce. Ogni volta che giochiamo, alziamo il nostro livello al massimo ed è raro trovare un equilibrio così forte tra amicizia e rivalità. Jannik ha vinto gli ultimi tre Slam sul cemento, è incredibile. Spero di affrontarlo in finale, ma deve sapere che ha un bersaglio grosso sulla schiena”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

