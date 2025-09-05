19.8 C
Alcaraz-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv (anche in chiaro)

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic nella semifinale degli Us Open 2025. Il tennista spagnolo scende in campo oggi, venerdì 5 settembre, nel penultimo atto dello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui il rivale Jannik Sinner arriva da campione in carica, e affronta il serbo, reduce dalla convincente vittoria contro Taylor Fritz, numero quattro del mondo, nei quarti del torneo in quattro set. Alcaraz invece ha battuto nel turno precedente il ceco Jiri Lehecka imponendosi in tre parziali.  La sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic è in programma oggi, venerdì 5 settembre, come secondo match della sessione diurna, e dovrebbe andare in scena intorno alle 15 ora locale, le 21 in Italia. I due tennisti si sono affrontati in ben nove precedenti, con il serbo che conduce con il parziale di cinque vittorie a quattro. L’ultimo match risale ai quarti di finale degli ultimi Australian Open, poi vinti da Sinner, in cui Djokovic si impose in quattro set.  Alcaraz-Djokovic, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

