Alcaraz in dubbio per la Coppa Davis? “Voglio esserci, ma dovrò valutare”

Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis? La Spagna è in ansia per le condizioni del tennista spagnolo ha perso la finale delle Atp Finals di Torino, dove è stato battuto da Jannik Sinner in due set, e dovrebbe, secondo programma, spostarsi a Bologna per partecipare alle Final Eight del torneo per Nazionali, in programma dal 18 al 23 novembre. Un impegno che Alcaraz si è preso, ma che ora deve fare i conti con il problema fisico alla coscia destra accusato durante la sfida con Sinner.

Alcaraz ha infatti chiamato in ben due occasioni il medical timeout. Al termine del primo set, perso al tie break, lo spagnolo ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un massaggio. Dopo il trattamento, richiesto da Carlos anche al termine del nono game del primo parziale (sul 5-4 per lui), il fisioterapista ha messo un cerotto sulla coscia destra dello spagnolo. Un intervento utile ad alleviare la situazione di affaticamento, in un match fin dal primo punto tiratissimo e molto dispendioso dal punto di vista fisico.

Il problema, per Alcaraz, è al bicipite femorale della coscia destra, ma ancora difficile valutare l’entità del problema: “Domani andiamo a Bologna e vedremo come andrà il mio infortunio alla coscia nei prossimi giorni”, ha rivelato lo spagnolo in conferenza stampa dopo la finale di Torino,”io voglio giocare la Coppa Davis”.

