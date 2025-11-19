11.6 C
Alcaraz: “Io e Sinner ossessionati l’uno dall’altro. Big three? Sono lontano”

(Adnkronos) – “Penso che sia Sinner che io siamo ossessionati l’uno dall’altro. Lui ha perso poche partite negli ultimi due anni e la stragrande maggioranza di queste sono state contro di me. E’ logico e normale quello che fa. Jannik analizza e pensa a cosa deve migliorare per battere chi non è riuscito a battere. Io negli ultimi anni ho perso contro più giocatori, ma il mio obiettivo è sempre lo stesso: cercare di migliorare e fare le cose in modo che la prossima volta che ci affronteremo, sarò un giocatore migliore di quella precedente”. Carlos Alcaraz ha parlato così in un’intervista al quotidiano spagnolo Marca dopo la finale persa contro l’azzurro alle Atp Finals. 

Alcaraz ha aggiunto: “Sono ancora molto lontano dai big three Nadal, Federer e Djokovic. Giocare fino a 38 anni come Djokovic? Non so se arriverò a 33 o a 38 anni. Mi prenderò cura di me stesso affinché la mia carriera sia la più lunga possibile”. E sulla Coppa Davis, a cui non parteciperà per infortunio: “Non so se la Coppa Davis mi debba qualcosa ma sono sicuro che, prima o poi, arriverà il momento. Preferirei più prima che poi, ma un giorno arriverà”. 

sport

