20.3 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alcaraz, ‘nuovi’ capelli dopo trionfo US Open: le foto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz mantiene la promessa e sfoggia una nuova acconciatura dopo la vittoria in finale contro Jannik Sinner il trionfo agli US Open 2025. Il tennista spagnolo, nuovo numero 1 del mondo, si è presentato a New York con la testa rasata a zero, complice l’uso scriteriato di una macchinetta da parte del fratello. “Se vinco il torneo? Farò ancora meglio, vedrete”, aveva detto prima della finale.   Oggi, sui social, ecco il risultato. Alcaraz pubblica una foto della testa ‘incartata’, dopo l’applicazione di una tinta. Per scoprire il colore della chioma dell’iberico, ecco foto e video pubblicati su Instagram da Victor, parrucchiere e amico del murciano. Le immagini a colori tolgono ogni dubbio: ecco Alcaraz in versione platinata, con un taglio aerodinamico… —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.3 ° C
21.4 °
19.6 °
94 %
1.5kmh
0 %
Mer
22 °
Gio
24 °
Ven
26 °
Sab
27 °
Dom
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)Gaza (11)arresto (11)vigili del fuoco (10)Serie C (10)Eugenio Giani (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati