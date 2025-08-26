Alcaraz: “Nuovo taglio di capelli? Mio fratello ha sbagliato con la macchinetta…”

20.4 C
Firenze
martedì 26 Agosto 2025
(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz debutta con un successo agli Us Open e torna a parlare del rivale Jannik Sinner in conferenza stampa: “Sinceramente, non credo che avrà alcuna pressione. Sono certo che supererà il primo turno, che farà tutto il possibile per andare avanti, come ho fatto io. Cerco di non pensare molto al numero 1, voglio solo andare più lontano possibile nel torneo e giocare il mio miglior tennis, poi vedremo. Chi giocherà meglio sarà numero 1”. Il numero 2 del ranking ha poi parlato, tra i sorrisi, del suo nuovo taglio di capelli a New York. Dopo la vittoria contro Opelka,
Alcaraz è tornato sul suo nuovo look
: “Sentivo che i miei capelli erano diventati tanti, volevo tagliarmeli prima del torneo – ha spiegato lo spagnolo -. All’improvviso siamo stati soli io e mio fratello, però ha capito male come funziona la macchinetta e me li ha accorciati”. In quel momento, la decisione: “L’unica maniera per riparare è stata il taglio completo, da qui la novità”.  Il numero 2 del ranking Atp è però convinto del nuovo look: “Stanotte è stato bello quando mi sono visto all’ingresso in campo, anche se ha fatto un po’ strano. Senza capelli spero di essere più veloce”.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

