21.4 C
Firenze
martedì 2 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alcaraz, obiettivo sorpasso a Sinner nel ranking: “Difficile non pensarci”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz continua la sua corsa verso il primo posto del ranking Atp. Oggi, martedì 2 settembre, il tennista spagnolo ha battuto il ceco Jiri Lehecka, numero 21 del mondo, nei quarti degli Us Open raggiungendo la semifinale dello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica. E proprio il sorpasso all’azzurro come numero uno del mondo, che potrebbe diventare effettivo se Alcaraz dovesse portare a casa un risultato migliore di Sinner, è l’obiettivo primario dello spagnolo. “È davvero difficile non pensarci, ogni volta che scendo in campo cerco di non pensarci”, ha detto a fine partita Alcaraz allargando il sorriso, “se penso troppo al numero uno del ranking, mi metto pressione. Voglio solo scendere in campo e cercare di fare la mia parte. Seguire i miei obiettivi e portare a casa la partita. Cercare di divertirmi il più possibile. Il numero uno è lì, ma cerco di non pensarci troppo”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
21.4 ° C
22.4 °
20.9 °
74 %
1.8kmh
16 %
Mar
22 °
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (14)vigili del fuoco (14)Gaza (13)Pisa Sporting Club (12)Serie A (12)Acf Fiorentina (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati