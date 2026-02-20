9.4 C
Firenze
venerdì 20 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alcaraz perde tempo, Rublev si lamenta e litiga con l’arbitro a Doha

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Andrej Rublev furioso con Carlos Alcaraz. Durante la sfida di oggi, venerdì 20 febbraio, valida per la semifinale dell’Atp 500 di Doha e vinta dal numero uno del mondo in due set, il tennista russo si è lamentato con il giudice di sedia per un mancato warning rifilato allo spagnolo. Tutto accade nel decimo game del primo set, quando Rublev aveva a disposizione due palle break. 

Dopo la prima, annullata dallo spagnolo con il servizio, Rublev si avvicina al giudice di sedia per lamentarsi di una presunta perdita di tempo dell’avversario e per chiedere un trattamento giusto e imparziale. L’arbitro ha quindi provato a rassicurare il russo e ‘discolparsi’ dalle accuse dello stesso, che ribatteva come facesse partire tardi il cronometro, permettendo ad Alcaraz di avere, di fatto secondi in più per battere. 

L’episodio ricorda quanto successo nei quarti di finale tra Alcaraz e Khachanov, quando lo spagnolo si era preso un warning e aveva avuto un’accesa discussione con la giudice di sedia.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.4 ° C
10.1 °
8.2 °
53 %
6.7kmh
0 %
Ven
9 °
Sab
15 °
Dom
15 °
Lun
14 °
Mar
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1459)ultimora (1290)sport (70)Eurofocus (53)demografica (46)vigili del fuoco (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati