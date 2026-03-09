18.4 C
Firenze
lunedì 9 Marzo 2026
Alcaraz-Rinderknech: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo Carlos Alcaraz. Nella notte tra oggi, lunedì 9 marzo, e domani, martedì 10, il tennista spagnolo sfida il francese Arthur Rinderknech – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Alcaraz, numero uno del mondo, arriva alla sfida dopo aver eliminato Grigor Dimitrov all’esordio, mentre Rinderknech ha superato Cerundolo. 

 

La sfida tra Alcaraz e Rinderknech è in programma nella notte tra oggi, lunedì 9 marzo, e domani, martedì 10, alle 2 ora italiana circa. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che conduce il parziale con un netto 5-0. L’ultimo incrocio tra i due risale all’Atp 500 di Doha, dove Alcaraz ha battuto proprio Rinderknech al primo turno, vincendo poi il torneo.  

 

Alcaraz-Rinderknech, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

 

