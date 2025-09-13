25.7 C
Firenze
sabato 13 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alcaraz, ritorno in campo con… i nuovi capelli biondi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna ad allenarsi. Dopo la vittoria agli Us Open 2025, dove ha battuto Jannik Sinner in finale e si è ripreso il primo posto nel ranking Atp, il tennista spagnolo è tornato in campo in vista dell’ultima parte di stagione. Nonostante abbia deciso di non rispondere alla chiamata della Spagna, impegnata in Coppa Davis contro la Danimarca per raggiungere un posto nelle final 8 di Bologna, appuntamento a cui l’Italia arriverà da campione in carica, Alcaraz si è rivisto in un campo indoor con tanto di nuovo look. Dopo il trionfo a New York infatti, quando Carlos aveva sfoggiato un’inedita rasatura, Alcaraz ha deciso di tingersi i capelli di biondo e per la prima volta il tennista è stato immortalato dal direttore del centro sportivo di Murcia, città natale dello spagnolo, Antonio Hernandez, in campo con il nuovo look. E il video, ovviamente, è diventato subito virale.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
25.7 ° C
26.7 °
24.7 °
60 %
1.5kmh
40 %
Sab
26 °
Dom
23 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)vigili del fuoco (11)Almanacco (9)incendio (9)Serie C (8)Gaza (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati