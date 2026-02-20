Alcaraz-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz in campo nella semifinale di Doha. Oggi, venerdì 20 febbraio, il tennista spagnolo affronta il russo Andrej Rublev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dell’Atp 500 qatariota. Alcaraz arriva al match dopo aver battuto Arthur Rinderknech all’esordio, Valentin Royer agli ottavi e Karen Khachanov nei quarti di finale.

La sfida tra Alcaraz e Rublev è in programma oggi, venerdì 20 febbraio, alle ore 17.30. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che guida con un parziale di 4-1. L’ultimo incontro risale all’ultimo Masters 1000 di Cincinnati, quando Alcaraz si impose in tre set.

Alcaraz-Rublev, come tutte le partite dell’Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

