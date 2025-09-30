19.9 C
Alcaraz vince anche a Tokyo: Fritz battuto in due set in finale

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz ha vinto l’Atp 500 di Tokyo. Il tennista spagnolo ha battuto oggi, martedì 30 settembre, lo statunitense Taylor Fritz, numero cinque del mondo, in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 nella finale del torneo giapponese. Percorso netto quello di Alcaraz, che ha deciso di rinunciare, seppur da campione in carica, a quello di Pechino, dove domani Jannik Sinner giocherà la finale, per esordire in quello di Tokyo e in cui ha battuto Baez all’esordio, Bergs agli ottavi, Nakashima nei quarti e Ruud in semifinale. Partita combattuta nel primo set, con Fritz che riesce a giocare un buon livello di tennis e a tenere il ritmo di Alcaraz, che conferma l’ottimo stato di forma già sfoggiato nel torneo, dove nei quarti con Nakashima ha messo a segno il punto dell’anno. Lo spagnolo riesce alla fine a piazzare il break al nono game e conquista il primo set 6-4. Il colpo si fa sentire per Fritz, che cala di livello all’inizio del secondo set e Alcaraz ne approfitta. Lo spagnolo scappa via nel punteggio con due break al secondo e quinto game e resiste al ritorno dello statunitense, che trova un controbreak nell’ottavo parziale. Alcaraz chiude poi i conti 6-4, riuscendo così a conquistare il titolo e punti importanti in chiave ranking.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

