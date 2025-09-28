21.6 C
Alcaraz, vittoria e show a Tokyo: magia di rovescio e punto da sogno

(Adnkronos) – Mentre Jannik Sinner è impegnato a Pechino, Carlos Alcaraz continua a incantare a Tokyo. Il tennista spagnolo ha battuto oggi, domenica 28 settembre, lo statunitense Brandon Nakashima, numero 33 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 nei quarti dell’Atp 500 giapponese. Alcaraz ha quindi confermato, ancora una volta, di aver superato pienamente il problema alla caviglia accusato all’esordio contro Baez, prendendosi gli applausi del pubblico per un punto da sogno. Nel corso dell’ultimo game del match, sul 5-4 nel secondo set, Alcaraz gioca un rovescio che colpisce la linea di fondo e a cui Nakashima risponde con una corta. Lo spagnolo si impegna e ci arriva, stringendo la sua traiettoria con una contro smorzata in diagonale. Lo statunitense non si arrende e fa a sua volta una smorzata che riporta Alcaraz nella stessa posizione.  Questa volta la palla è più bassa e allora Carlos decide di lasciar andare la racchetta con un rovescio morbidissimo, che stringe ancor di più la traiettoria della pallina e vale il punto, prendendo controtempo l’avversario che si era spostato verso il centro.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

