Alcaraz-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Tempo di semifinali agli Australian Open 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 29, e venerdì 30 gennaio, Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, sfiderà Alexander Zverev, terzo nel ranking Atp – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dello Slam di Melbourne. Grazie alla semifinale raggiunta battendo il padrone di casa De Minaur ai quarti, Alcaraz ha già migliorato il risultato della scorsa stagione, quando fu eliminato proprio ai quarti da Novak Djokovic, avversario di Jannik Sinner nella seconda semifinale.

La sfida tra Alcaraz e Zverev è in programma venerdì 30 gennaio non prima delle 4.30 ora italiana. I due tennisti si sono sfidati in 12 precedenti, con il parziale in perfetta parità con sei vittorie a testa. L’ultimo incrocio tra i due risale alla semifinale dell’ultimo Masters 1000 di Cincinnati, quando Alcaraz si impose in due set.

Alcaraz-Zverev sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Gli Australian Open 2026 sono visibili su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max.

