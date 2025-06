Aldo Montano ricoverato: “Lo scherma mi ha dato tutto, ma in cambio…”

(Adnkronos) –

Aldo Montano si è sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla. L’ex schermidore lo ha rivelato con un post pubblicato su Instagram in cui si è mostrato ricoverato in clinica, insieme allo staff medico che si sta prendendo cura di lui. “Work in progress… again (Lavori in corso, di nuovo, ndr)”, ha esordito Aldo Montano che proprio un anno fa si era sottoposto a un intervento all’anca per una necrosi. “La scherma mi ha dato tutto. Medaglie, emozioni, soddisfazioni. Ma in cambio ha chiesto il conto… pezzo per pezzo”, ha continuato l’ex sportivo. Un infortunio alla spalla lo ha costretto a uno stop forzato e a un ricovero: “Oggi è il turno della spalla. Pit stop tecnico con il mitico Prof. Giuseppe Porcellini e lo staff top dell’Ospedale di Sassuolo”, ha scritto, ringraziando i medici. “Un altro passaggio obbligato per tornare a sentirmi al 100% dentro e fuori dalla pedana. Grazie a tutti quelli che mi stanno vicino, a chi mi cura e a chi mi sopporta. Non è la prima riparazione… e non sarà l’ultima. Ma sapete com’è: i guerrieri non si fermano, cadono, si rialzano e ripartono”, ha concluso mostrandosi col sorriso e augurandosi una pronta guarigione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)