Aldo Torchiaro: “Ignoti entrati in casa mia. Vado avanti, non ho paura”

(Adnkronos) – Nella notte tra il 10 e l’11 aprile 2026, ignoti si sono introdotti nell’abitazione romana del giornalista del Riformista Aldo Torchiaro, forzando gli infissi in acciaio anti effrazione della portafinestra del balcone e sollevando la tapparella per introdursi nell’appartamento mentre il giornalista dormiva nella stanza accanto. Non è stato sottratto nulla, alcuni oggetti nel salone sono stati spostati. “Un fatto inquietante. Non sono stati rubati effetti personali, ma è stato aperto il mio zaino dove ho il computer con tutto quello scrivo, con le mie inchieste”, denuncia lo stesso giornalista sui social. “I carabinieri che hanno fatto il primo sopralluogo parlano di tentato furto molto atipico. O meglio, di intimidazione. Io non aggiungo altro ma sappiano tutti che non ho alcuna paura. Il mio lavoro va avanti con più determinazione di prima”, aggiunge il giornalista che ha sporto denuncia ai carabinieri del comando di zona. Le indagini sono in corso.

“Come difensore del dott. Torchiaro – che è anche imputato a Napoli per un processo per diffamazione intentato da chi non tollera che si scrivano verità scomode -non posso non registrare il contesto in cui questo episodio inquietante si colloca”, commenta il legale Stefano Giordano. “Aldo Torchiaro è un giornalista che paga un prezzo per il suo lavoro: quello di raccontare fatti che qualcuno preferirebbe restassero nell’ombra. Nessuna intimidazione, giudiziaria o di altra natura, fermerà questa battaglia. Non si fermerà Aldo Torchiaro, non si fermerà chi lo difende. Chi ha pensato di spaventarlo ha ottenuto l’effetto opposto: la nostra determinazione è ancora più forte”, conclude l’avvocato.

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