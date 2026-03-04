Alert per integratori di moringa in capsule, 7 casi di salmonellosi in Usa

(Adnkronos) –

Alert per integratori moringa in capsule dopo i 7 casi di salmonellosi negli Usa. Il sistema di allerta rapido sulla sicurezza degli alimenti (Rasff) della Commissione europea, tramite la European Food Safety Authority (Efsa), è venuto a conoscenza di un focolaio di salmonellosi resistente a molteplici antibiotici verificatosi negli Usa, correlato al consumo di un integratore a base di capsule di moringa in polvere a marchio ‘Rosabella’.

“In particolare, le autorità degli Stati Uniti – Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) riportano 7 casi di Salmonella Newport confermati in 7 stati d’America e 3 delle persone coinvolte hanno avuto necessità di ricovero ospedaliero. Il batterio è risultato resistente a tutti gli antibiotici di prima linea e a quelli alternativi comunemente utilizzati per il trattamento delle salmonellosi”, si legge sul sito del ministero della Salute.

La moringa oleifera, o ‘albero miracoloso’, è una pianta originaria dell’India settentrionale che negli ultimi anni ha conosciuto rilevanza come ‘superfood’. Le sue foglie, semi e altre parti vengono utilizzate da secoli nella medicina tradizionale di diverse culture per il loro beneficio – si suppone – nel controllo della glicemica e del colesterolo e per le proprietà antiossidanti.

“La ditta distributrice Ambrosia Brands, Llc ha richiamato 52 lotti del prodotto ‘Rosabella Moringa Capsules’ da 60 capsule, in scadenza tra marzo e novembre 2027 – spiega il ministero della Salute – i cui numeri sono presenti sulla confezione. Tutti i lotti richiamati iniziano con il numero 1356, a cui seguono il numero di lotto di 7 cifre e il numero 1 o 2, come nell’esempio di seguito riportato: 1356-5060080-1. Inoltre, la ditta ha informato che il prodotto è venduto online attraverso il sito web del distributore Tryrosabella.com e alcune delle principali piattaforme, tra cui Ebay.com, Shein, Tik Tok Shop e altri siti. Poiché i consumatori potrebbero avere in casa tale integratore, si raccomanda di non consumarlo né cederlo ad altri”.

