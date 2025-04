Alessandra Amoroso ad Amici, l’abbraccio con Maria De Filippi e il bacio al pancione

(Adnkronos) –

Alessandra Amoroso sarà la superospite della terza puntata del serale di Amici che andrà in onda domani, sabato 5 aprile. La cantante, che ha da poco annunciato di essere in dolce attesa, è stata accolta in studio da Maria De Filippi, che da sempre la considera come la sua “mamma famosa”, per la prima volta col pancione. Alessandra Amoroso è tornata nello studio che ha dato il via alla sua carriera, cominciata nel 2009 quando la cantante salentina ha vinto l’ottava edizione del talent show di Canale 5. Ma questa volta è tornata con una bellissima novità e con un pancino, da futura mamma, ormai ben visibile. Maria De Filippi l’ha accolta con un grande abbraccio e un tenero bacio sulla fronte. È virale la foto ritrae il gesto ‘materno’ della conduttrice televisiva, in cui Alessandra Amoroso indossa un abito nero che mette in evidenza il pancione. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, Maria De Filippi le avrebbe baciato il pancione e “Alessandra l’ha ringraziata per tutto quello che ha fatto per lei”, si legge. La cantante si esibirà sulle note di ‘Cose stupide’, il nuovo singolo uscito oggi venerdì 4 aprile.

Alessandra Amoroso a settembre diventerà mamma per la prima volta. La cantante di Galatina lo aveva annunciato al suo pubblico con un post su Instagram. Una foto in bianco e nero in cui si vede il compagno, Valerio Pastone, baciarle il ventre. “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”, scrive Alessandra Amoroso. Alessandra Amoroso, 38 anni, è legata sentimentalmente dal 2021 al tecnico del suono Valerio Pastone. La cantante, oltre a indicare già il mese in cui dovrebbe diventare mamma (“Settembre è vicino”, scrive), fa capire di aver scelto il nome, nonostante utilizzi un vezzeggiativo: “Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia”. Secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, Amoroso sarebbe in attesa di una bambina che avrebbe deciso di chiamare Penelope: il diminutivo usato nel post, ‘Penny’, sembra confermarlo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)