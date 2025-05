Alessandra Amoroso chi è, ospite oggi a Verissimo la cantante e futura mamma

(Adnkronos) –

Alessandra Amoroso sarà ospite oggi, domenica 18 maggio, a Verissimo. La cantante di Galatina sta vivendo uno dei momenti più magici della sua vita: lo scorso 17 marzo ha annunciato la sua prima gravidanza, Alessandra a settembre diventerà mamma di una femminuccia. Alessandra Amoroso è una delle voci più amate nel panorama della musica italiana. È nata a Galatina il 12 agosto del 1986. Sin da piccola coltiva la sua passione per la musica partecipando a diverse gare canore nella sua città natale. La svolta per Alessandra Amoroso arriva nel 2008, quando partecipa nel reality show di Maria De Filippi, Amici, vincendo l’ottava edizione del programma. Grazie ai primi singoli, come ‘Immobile’ e ‘Stupida’, per Alessandra ha inizio una carriera piena di successi, che la porteranno in tour sui palchi italiani più importanti. Alessandra Amoroso, 38 anni, è legata sentimentalmente dal 2021 al tecnico del suono Valerio Pastone. A settembre la cantante diventerà mamma per la prima volta. La cantante di Galatina ha deciso di annunciarlo al suo pubblico con un post su Instagram lo scorso 17 marzo. Una foto in bianco e nero in cui si vede il compagno, Valerio Pastone, baciarle il ventre. “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”, ha scritto Alessandra Amoroso. La cantante, oltre a indicare già il mese in cui dovrebbe diventare mamma (“Settembre è vicino”, aveva scritto), aveva annunciato il nome: “Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia”. Secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, Amoroso sarebbe in attesa di una bambina che avrebbe deciso di chiamare Penelope: il diminutivo usato nel post, ‘Penny’, sembra confermarlo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)