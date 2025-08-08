Alessandra Amoroso, sorpresa a fine concerto: la proposta di matrimonio di Valerio

30.3 C
(Adnkronos) – Il 2025 si sta rivelando un anno indimenticabile per Alessandra Amoroso. Dopo l’annuncio della sua prima gravidanza, la cantante salentina ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Valerio Pastore, futuro papà della piccola Penelope.  Il gesto è andato in scena al termine del concerto che si è tenuto a Lecce, città d’origine dell’artista. Circondato da parenti, amici e qualche smartphone pronto a immortalare il momento, Valerio si è inginocchiato sul palco e ha chiesto ad Alessandra di diventare sua moglie. Un momento magico che ha commosso la cantante salentina che in lacrime ha risposto con un ‘sì’, suggellando la proposta con un romantico bacio.   
A settembre Alessandra Amoroso diventerà mamma per la prima volta. La cantante di Galatina aveva annunciato la gravidanza con un post condiviso su Instagram lo scorso 17 marzo. Una foto in bianco e nero in cui si vede il compagno, Valerio, baciarle il ventre. “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”, aveva scritto Alessandra Amoroso. La cantante aveva annunciato anche il nome: “Ti amiamo già Penny (diminutivo di Penelope, ndr), non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia”.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

