Alessandra Mao, il nuoto azzurro ha una nuova stella: primo titolo italiano a 14 anni

(Adnkronos) – Il nuoto italiano ha una nuova stella ed è nata a Riccione. Alessandra Mao, 14 anni compiuti da poco, va ancora in terza media e a breve affronterà i primi esami della vita, ma in vasca ha già dimostrato di sapersi difendere alla grande. L’azzurra ha vinto il titolo italiano assoluto nei 200 stile libero, con un tempo clamoroso per la sua età: 1’58″86. Un crono che ha permesso all’azzurra di battere il precedente primato italiano al femminile di Diletta Carli (quel 2’02″77 che resisteva dal 2010). Nemmeno una fuoriclasse come Federica Pellegrini era riuscita a fare così bene alla sua età. Ma chi è Alessandra Mao? Veneta, classe 2011, la baby nuotatrice azzurra fa parte del Team Veneto e si allena con il tecnico Andrea Franconetti. Fin qui ha dato il meglio di sé nello stile libero, in particolare sui 100 e 200 metri, e si ispira alla fuoriclasse svedese Sarah Sjostrom. “Non cambia niente, continuerò ad allenarmi come sempre” le sue parole dopo il trionfo a Riccione. Insomma, idee chiare. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)