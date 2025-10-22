18.3 C
Alessandria, 27enne trovato morto in via De Amicis è stato ucciso: ipotesi assassino conosciuto online

Si indaga per omicidio sulla morte del ragazzo di 27 anni, di origine peruviana, trovato senza vita in un appartamento di via De Amicis ad Alessandria, nel quartiere Cristo.  

Gli elementi raccolti dalla scientifica sul posto, insieme alle prime osservazioni del medico legale e del pubblico ministero – riferiscono i carabinieri in una nota – sono stati successivamente confermati dagli esiti dell’esame autoptico, che ha accertato una causa di morte riconducibile a un’azione violenta. 

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. Gli inquirenti stanno indagando a tutto campo per ricostruire le frequentazioni nelle ultime ore di vita della vittima. Tra le ipotesi investigative al vaglio, anche quella di un incontro con una persona conosciuta su piattaforme online. Tuttavia, al momento, nessuna pista può essere esclusa. 

I carabinieri della compagnia di Alessandria, coordinati dalla procura della Repubblica, stanno approfondendo ogni elemento utile, inclusa – tra le varie ipotesi – quella di una possibile rapina, anche in relazione ad altri fatti con caratteristiche analoghe avvenuti in Piemonte, Liguria e Lombardia. La procura e i carabinieri invitano “chiunque disponga di informazioni utili a rivolgersi agli organi investigativi, garantendo la massima riservatezza sulle segnalazioni”. 

cronaca

