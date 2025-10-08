21.9 C
mercoledì 8 Ottobre 2025
Alessandro Borghese confessa: “Ho un figlio 19enne ma non l’ho mai incontrato”

Alessandro Borghese ospite di BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli, ha parlato del figlio che non ha mai incontrato. Lo chef ha raccontato: “Sono papà di un maschio di 19 anni che però non ho mai conosciuto”.  

“Sono un superpapà responsabile quindi seguo a distanza e contribuisco alla sua crescita insieme a mia moglie”, ha spiegato Borghese che ammette essere stato un “errore di gioventù”.  

Lo chef ha raccontato di aver scoperto dopo della gravidanza: “Non è facile coniugare le due cose, lui sta all’estero quindi è complicata. Io sono un personaggio pubblico, non mi nascondo”. Il giovane figlio sa chi è il padre ma non ha mai chiesto di incontrarlo: “Lui sa chi sono io, ma ancora non c’è stata l’opportunità di incontrarci, ma nella vita non si sa mai”, ha concluso Borghese.  

