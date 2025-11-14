Alex Belli e Delia Duran: “Aspettiamo un maschio, Napoli ha fatto il miracolo”

12 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
(Adnkronos) – “Aspettiamo un maschio”. Alex Belli e Delia Duran, ospiti di Monica Setta a ‘Storie al bivio’ svelano il sesso del bambino che stanno aspettando e che nascerà il 31marzo. Nella puntata che andrà in onda il 27 novembre su Rai 2, il modello-attore e l’attrice venezuelana svelano anche la rosa dei nomi che stanno vagliando per il nascituro. “Lo chiameremo Gabriel o Roberto, come il padre di Alex”, spiega Duran. “Ci provavamo da 5 anni e stavamo per ricorrere alla fecondazione assistita quando abbiamo fatto un viaggio a Napoli”, aggiunge Alex. “Delia si è seduta nella sedia della fertilità ai quartieri spagnoli e poco dopo era incinta”, conclude. 

