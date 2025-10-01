16.9 C
Firenze
mercoledì 1 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alex Honnold, la nuova impresa: scalerà il grattacielo Taipei 101

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il celebre scalatore Alex Honnold, protagonista del documentario premio Oscar ‘Free Solo’, tenterà di scalare il Taipei 101, uno dei grattacieli più alti al mondo, in diretta streaming globale su Netflix. Lo speciale, intitolato ‘Skyscraper Live’, sarà trasmesso nel 2026 e seguirà Honnold mentre affronta la salita in stile “free solo”, ovvero senza corde né protezioni. E anche per questo promette di essere uno dei momenti televisivi più spettacolari del 2026. 

Il Taipei 101, con i suoi 508 metri e 101 piani, è l’edificio più alto di Taiwan e l’undicesimo al mondo. L’impresa sarà prodotta da Plimsoll Productions, già nota per aver documentato le imprese di Honnold in serie come The Devil’s Climb e Arctic Ascent With Alex Honnold per Disney+ e National Geographic. 

Secondo Brandon Riegg, vicepresidente dei contenuti non-fiction e sportivi di Netflix, “guardare Alex Honnold scalare il Taipei 101 sarà uno spettacolo adrenalinico da cui sarà impossibile distogliere lo sguardo. Tutti ne parleranno mentre accade”. 

A quanto riferisce ‘Variety’, la produzione ha già avuto una spettacolare anteprima: Honnold è stato avvistato a Taipei per una scalata di prova, documentata da TVBS News. Durante l’ascesa, ha interagito con gli impiegati al lavoro nell’edificio attraverso le finestre, trasformando il centro della città in un teatro urbano con centinaia di persone in strada con gli occhi rivolti in alto. 

Lo show sarà diretto da Joe DeMaio, con Al Berman come showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano lo stesso Honnold, Grant Mansfield, James Smith, Alan Eyres e Jonathan Retseck. 

Oltre a essere uno dei climber più famosi al mondo, Honnold è autore, podcaster e fondatore della Honnold Foundation, che promuove l’energia solare nelle comunità svantaggiate. Tra le sue imprese più celebri figurano la scalata di El Capitan, Half Dome e la “Triple Crown” di Yosemite, tutte completate in solitaria. 

Con ‘Skyscraper Live’, Netflix conferma gli investimenti sugli eventi dal vivo, dopo il successo di eventi come l’incontro di pugilato tra Jake Paul e Mike Tyson e il NFL Christmas Day, con la diretta di alcune partite della National Football League giocate il giorno di Natale.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.9 ° C
17.6 °
15.2 °
75 %
1.8kmh
40 %
Mer
17 °
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
21 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (96)ultimora (44)fin (30)Gaza (13)Serie C (12)arresto (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati