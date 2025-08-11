38.2 C
Alghero, morto bimbo di 4 anni ricoverato per colpo di calore

(Adnkronos) – E’ morto questa mattina il bimbo romeno di 4 anni, ricoverato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli e giunto in coma a seguito di un colpo di calore. Il bambino, trasferito dalla Sardegna con elisoccorso e arrivato al Gemelli in condizioni gravissime, fanno sapere dall’ospedale, ”è morto a causa di un danno cerebrale irreversibile, che è evoluto negativamente nonostante tutte le azioni mediche intraprese dai rianimatori della Terapia intensiva pediatrica del Gemelli”.  Il piccolo, durante una vacanza a Olmedo, in provincia di Sassari, mercoledì scorso era sfuggito al controllo dei genitori che stavano riposando ed era salito nell’auto parcheggiata al sole. Lì lo avevano ritrovato i genitori, privo di sensi, e avevano subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

