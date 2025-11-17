15.9 C
Alice ed Ellen Kessler “avevano scelto la data della loro morte”: la ricostruzione

(Adnkronos) – Le gemelle Alice ed Ellen Kessler avevano scelto loro la data della morte, avvenuta oggi lunedì 17 novembre. A rivelarlo è il giornale tedesco Munchner Merkur, citando un portavoce dell’associazione per il suicidio assistito a cui si erano rivolte oltre sei mesi fa. 

 

Le gemelle Kessler, secondo il quotidiano bavarese, avrebbero in particolare contattato la Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), un’associazione con sede a Berlino. Un medico e una legale dell’associazione avrebbero quindi incontrato le due artiste per un colloquio e verificare le condizioni per avviare l’iter.  

Alice e Ellen Kessler avrebbero poi scelto la data, attuando il programma definito. Le due donne, scrive ancora il Munchner Merkur, avrebbero azionato il dispositivo per l’infusione endovenosa con cui hanno assunto la dose di anestetico per produrre un arresto cardiocircolatorio. 

 

In Germania, la “morte assistita” è consentita a determinate condizioni: la persona deve, tra le altre cose, “agire in modo autonomo e di propria spontanea volontà”, autosomministrandosi il farmaco letale, oltre ad essere maggiorenne e avere capacità giuridica. L’assistenza non può eseguire l’atto letale: questa sarebbe “eutanasia attiva”, che è invece vietata. 

 

 

