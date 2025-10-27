13.8 C
Alimentazione, Prandini (Coldiretti): “Puntare su qualità cibo è investire in salute e nel futuro del Paese”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “La ristorazione collettiva oggi ha un ruolo strategico e mai come in questo momento storico rappresenta un presidio di equità sociale. Riguarda milioni di famiglie e persone che spesso vivono situazioni di difficoltà economica, ma che devono poter contare su pasti sani e di qualità nelle mense pubbliche, scolastiche e ospedaliere”. Lo afferma Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, intervenendo al Terzo Summit della Ristorazione Collettiva organizzato da Cirfood a Reggio Emilia. 

“Investire nella qualità del cibo – sottolinea Prandini – significa investire nella salute dei cittadini e, nel medio periodo, ridurre la spesa sanitaria. La buona alimentazione è una leva fondamentale del welfare e della prevenzione. Per questo servono lungimiranza, confronto e collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo agricolo, per valorizzare il ruolo centrale del cibo italiano e del suo legame con la salute e il benessere collettivo”. 

