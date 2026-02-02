6.2 C
lunedì 2 Febbraio 2026
Alisson Santos, chi è attaccante dello Sporting vicino al Napoli

1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli è vicino ad acquistare Alisson Santos, esterno brasiliano che arriva dallo Sporting Lisbona. L’attaccante, che ha già affrontato la squadra partenopea in Champions League, arriverà in prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 20, andando a sostituire numericamente David Neres, ai box per infortunio, e regalando un’opzione offensiva in più a Conte, che può contare anche su Giovane, arrivato nelle scorse settimane dall’Hellas Verona. Ma chi è Alisson Santos?
 

 

Alisson Santos è un attaccante esterno brasiliano di23 anni, classe 2002, cresciuto calcisticamente nel Vitoria. L’inizio della sua carriera è stato segnato da diversi prestiti, tra Nautico, Figueirense fino a esplodere nell’Uniao de Leiria, dove è riuscito a collezionare 6 gol in 16 presenze e ha richiamato su di sé le attenzioni di diversi club. 

Lo Sporting Lisbona lo ha quindi acquistato la scorsa estate per poco più di milioni di euro. In stagione ha raccolto tre gol e tre assit in 31 presenze in tutte le competizioni, compresa la Champions League, torneo dove sono arrivate tutte le reti con la maglia portoghese, le prime contro Marsiglia e Kairat Almaty, risultando poi decisivo per la qualificazione agli ottavi segnando il gol del definitivo 3-2 con l’Athletic Bilbao che ha spedito lo Sporting agli ottavi di finale. 

 

sport

