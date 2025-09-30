23.7 C
Firenze
martedì 30 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alitalia, fonti: stop Cigs per circa 2mila dipendenti, verso licenziamento collettivo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Fumata nera per i lavoratori ex Alitalia. “Non ci sono margini per ulteriori ammortizzatori sociali conservativi” (tradotto: Cigs) e si procede dunque con la procedura di licenziamento collettivo dei circa 2mila lavoratori. E’ quanto apprende l’AdnKronos da fonti presenti all’incontro odierno al ministero del Lavoro, convocato per discutere proprio della procedura di licenziamento collettivo e della proroga della Cigs per i dipendenti dell’ex Alitalia, in scadenza al 31 ottobre, auspicata dai sindacati. Si lavorerà invece per l’anno aggiuntivo di Naspi finanziato dall’Fsta, il fondo straordinario per il trasporto aereo, con i sindacati che hanno chiesto che siano almeno due gli anni in più. “A stretto giro” è prevista una nuova convocazione con tutti i soggetti interessati ad attivare questa procedura. La procedura di licenziamento, stando a quanto apprende l’AdnKronos, dovrebbe partire intorno al 10 ottobre anche se i licenziamenti saranno effettivi dal 31. L’ulteriore anno di Naspi dovrà essere concordato e definito nei successivi incontri tra sindacati, Mef e ministero del Lavoro, il primo dei quali dovrebbe avere luogo tra una settimana-10 giorni. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
23.7 ° C
24.1 °
23.1 °
50 %
2.2kmh
20 %
Mar
22 °
Mer
19 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Gaza (12)Almanacco (12)Serie C (12)campionato (11)carabinieri (10)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati