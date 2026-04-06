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All’aeroporto di Brindisi “nessuna emergenza carburante né rischio carenza imminente”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Nessuna emergenza carburante nell’aeroporto di Brindisi e negli altri scali pugliesi. Ad assicurarlo è il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile il presidente di Aeroporti di Puglia, in merito alla notizia sulla presunta carenza di carburante. 

“Al momento non c’è alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi. La situazione è sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi e non c’è alcun motivo per creare preoccupazioni o allarmismi. Le forniture di carburante continuano regolarmente e non c’è alcun rischio di carenza imminente”, le parole di Vasile.  

“È importante mantenere la calma”, aggiunge. “Ribadisco che Aeroporti di Puglia sta gestendo la situazione con la professionalità di sempre e attraverso un monitoraggio costante, in modo da garantire che tutto proceda normalmente. Si tratta di effetti indiretti connessi alle problematiche registrate da altri scali. In pratica gli aeromobili provenienti da Milano, Bologna e Venezia hanno fatto rifornimento a Brindisi riducendo significativamente la scorta, che verrà comunque ripristinata nella giornata di domani mattina”, conclude Vasile. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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