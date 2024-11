Allarme Alcaraz: non si allena a Torino. Finals a rischio?

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz potrebbe non essersi ancora ripreso dall’indisposizione che lo ha colpito in questi giorni. A rivelarlo era stato lo stesso tennista, nella conferenza stampa dopo la sorprendente sconfitta nel match d’esordio alle Atp Finals di Torino contro Casper Ruud. Questa mattina il numero tre al mondo è tornato ad allenarsi all’Inalpi Arena: era prevista una sessione di training di un’ora e mezza, ma poco dopo aver iniziato lo spagnolo ha sospeso l’allenamento rientrando negli spogliatoi. Ieri Alcaraz aveva spiegato di essere stato colpito da mal di stomaco poco prima della gara, un malessere che potrebbe non averlo ancora abbandonato e potrebbe condizionare anche il proseguo del suo torneo. Carlos aveva anche lamentato una forte stanchezza, dovuta a una stagione fitta di impegni. Alcaraz dovrebbe tornare in campo domani, mercoledì 13 novembre, contro Andrey Rublev, in una partita che ora potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno. Dopo la sconfitta con Ruud, lo spagnolo non può più sbagliare per non compromettere l’accesso ai quarti di finale, proprio come il russo, sconfitto all’esordio da Alexander Zverev. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)