Alleanza Assicurazioni, Montepilli: “Impegnati a informare su temi finanziari e assicurativi”

(Adnkronos) – "Alleanza Assicurazioni è fortemente impegnata nella diffusione di informazioni di natura finanziaria e assicurativa, al fine di rendere gli italiani, e in particolare giovani e donne, le categorie più fragili, più consapevoli degli strumenti utili a gestire il loro futuro". Sono le parole di Marina Montepilli, Hr director di Alleanza Assicurazioni, Gruppo Generali, all'evento 'Donne, autonomia finanziaria e autodeterminazione: un binomio necessario', organizzato a Palazzo Marino a Milano. "Dall'osservatorio portato avanti da Alleanza Assicurazioni in collaborazione con Fondazione Gasbarri e con la parte scientifica di Sda Bocconi – fa sapere Montepilli – emerge che gli italiani sono sotto la sufficienza in termini di conoscenza, consapevolezza e capacità di utilizzo degli strumenti finanziari, con un gap di almeno cinque punti per quanto riguarda il genere femminile. Il nostro scopo è contribuire a diffondere informazione economica e finanziaria anche come strumento di empowerment e di possibile autonomia per il mondo femminile". Dall'analisi – aggiunge l'Hr director di Alleanza Assicurazioni – "emerge anche che le donne single hanno più autonomia e consapevolezza rispetto a questi temi, mentre le donne che hanno una famiglia, in Italia, sono ancora molto dedite al tema del caring e della cura della famiglia. Quindi non riescono ad occupare il tempo in un modo diverso, occupandosi anche di temi come la gestione familiare in maniera più consapevole". "Proprio per questi elementi, Alleanza Assicurazioni interviene sul territorio con una moltitudine di leve. Una di queste è rappresentata dai workshop. Abbiamo infatti già dato vita a circa 3000 eventi che hanno coinvolto 82.000 persone, di cui una percentuale altissima al femminile. Un'altra leva è quella delle contaminazioni media – spiega Montepilli – utilizziamo infatti spazi non tradizionali, come magazine settimanali e mensili e stazioni radio, con informazioni utili e di natura pratica per l'alfabetizzazione sui temi finanziari e assicurativi". Per proseguire il suo impegno, Alleanza Assicurazioni riconferma anche per il 2025 il tour dell'educazione finanziaria femminile: "Vogliamo moltiplicare i nostri presìdi sul territorio – sottolinea l'Hr director – Gli eventi da sette diventeranno 14 e la prima tappa sarà il 18 marzo a Milano, allo spazio Base, in collaborazione con Rame. Ci saranno poi gli eventi sul territorio, solo questa settimana saranno 260 gli eventi gestiti e portati avanti dalle nostre consulenti finanziarie". Durante questi eventi le consulenti di Alleanza Assicurazioni, che rappresentano quasi la metà della rete di vendita, saranno 'Donne che parlano alle donne' e lo faranno "con competenza, professionalità e grande capacità di relazione" conclude.