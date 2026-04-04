Allegri: “Io ct della Nazionale? Sono al Milan e mi piacerebbe fare la Champions”

(Adnkronos) – “Io tra i candidati al ruolo di ct della Nazionale? In questo momento non ci ho ancora pensato, ora sono al Milan, sono contento di essere qui e spero di rimanere a lungo in rossonero. La Champions è una competizione affascinante, e che io non faccio da tempo. Mi tocca riabituarmi… Un anno me l’hanno fatta saltare, un altro mi hanno mandato via… Mi piacerebbe tantissimo tornare a farla”. Così l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, a due giorni dal big match con il Napoli. “Sulla Nazionale non dipende da Allegri o da un altro, ma da tutto il sistema calcio. Non è tutto da buttare”.

Allegri ha poi detto la sua sul momento del calcio italiano: “Dire ora cosa bisognerebbe fare spetta a chi di competenza. Tutti dovrebbero riunirsi, analizzare e lavorare per un unico obiettivo. Prendendosi il tempo necessario per fare un programma. Apro e chiudo parentesi: penso che i giocatori buoni in Italia ci siano e che il futuro sarà positivo”.

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